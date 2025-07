Cosa non torna nella morte di Celeste Pin L' ex moglie | Non si è suicidato si indaga per omicidio

La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti per la morte di Celeste Pin, ex calciatore e capitano storico della Fiorentina, trovato senza vita lo scorso 22 luglio nella sua abitazione sulle colline di Firenze. Per fare chiarezza sul decesso dell'ex campione. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: morte - celeste - omicidio - cosa

Morte di Celeste Pin, il dolore dell’amico Giovanni Galli. “Non ci diamo una spiegazione” - Firenze, 24 luglio 2025 – “Perché?”. Una sola parola, stretta in mezzo alle lacrime che sibila spezzando silenzio e incredulità senza trovare risposte.

Celeste Pin, aperto un fascicolo sulla morte dell’ex difensore della Fiorentina - Firenze, 23 luglio 2025 – La Procura di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti per la morte di Celeste Pin, 64 anni, l'ex difensore della Fiorentina trovato privo di vita ieri nella sua abitazione sulle colline di Firenze  sopra Careggi Secondo una prima ricostruzione l'ex calciatore si sarebbe tolto la vita.

Il giallo della morte di Celeste Pin: “Gestiva affari importanti. Va analizzato il telefono” - Firenze, 29 luglio 2025 – “Celeste teneva molto alla sua immagine e ai suoi figli, non avrebbe mai fatto un gesto così plateale”.

Celeste #Pin, qualcosa non torna nella morte? Scatta la denuncia dell’ex moglie #firenze #26luglio #iltempoquotidiano https://iltempo.it/attualita/2025/07/26/news/celeste-pin-omicidio-indagine-suicidio-denuncia-ex-moglie-depressione-firenze-43513847/… Vai su X

L’ex moglie di Celeste Pin ha sporto denuncia contro ignoti per omicidio. “Stava bene, pronto per il lavoro. Non credo al suicidio”, ha dichiarato dopo aver ricevuto una foto del 64enne poche ore prima della morte. Vai su Facebook

Celeste Pin, cosa è successo. Le tappe del caso; Morte Celeste Pin, si indaga per omicidio colposo: disposta l'autopsia; Morte Celeste Pin, l'ex moglie chiede alla procura di indagare.

Celeste Pin, cosa non torna nella morte? Il cambio di umore dopo una telefonata in vacanza e l'analisi sui conti bancari - Nuovi sviluppi nell'inchiesta sulla morte di Celeste Pin, ex calciatore e capitano storico della Fiorentina, trovato senza vita lo scorso 22 luglio nella sua abitazione sulle ... Segnala msn.com

Celeste Pin, cosa è successo. Le tappe del caso - La morte dell’ex calciatore a Firenze, il ricordo dei tifosi, la denuncia dell’ex moglie che non crede all’ipotesi del suicidio ... msn.com scrive