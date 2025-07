cane sequestrato per riscatto cindy rapita da un 16enne

Roma, 29 luglio 2025 ‚Äď ¬†"Se vuoi rivedere il tuo cane, prepara 450 euro‚ÄĚ. Non √® uno scherzo ma la richiesta di riscatto ricevuta¬†dalla¬†proprietaria¬†di Cindy, un piccolo cane maltese dal pelo riccio. La telefonata anonima √® arrivata ieri mattina a una¬†donna residente a Varcaturo, frazione del popoloso comune di Giugliano in Campania, che aveva affidato per qualche giorno il suo cane a un‚Äôamica perch√© non riusciva ad occuparsene a causa¬†di numerosi impegni.¬† Ma, secondo quanto ricostruito in seguito, dopo una giornata passata nel giardino della sua nuova ospite, Cindy sarebbe misteriosamente sparita, fino alla telefonata che ha posto fine al piccolo giallo e chiarito che fine avesse fatto il maltese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

