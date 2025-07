Boato enorme Frana sulle Dolomiti Giuseppe Cruciani era lì | la situazione

Basta una frazione di secondo perché la pace delle montagne venga spazzata via. Un silenzio quasi magico, poi un rumore che fa tremare anche i cuori più forti. In quell’istante, ogni certezza crolla. E questa volta, tra i protagonisti c’era un volto che tutti conosciamo. Giuseppe Cruciani, voce irriverente e inconfondibile della radio italiana, si trovava in alta quota per un’escursione che doveva essere all’insegna della libertà e della natura. Nessuno avrebbe potuto prevedere che la montagna, proprio sotto i suoi occhi, avrebbe deciso di mostrare il suo lato più fragile e potente. L’esperienza vissuta e raccontata sui social ha immediatamente fatto il giro del web, scatenando reazioni tra sorpresa, paura e tanta ironia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: giuseppe - cruciani - boato - enorme

