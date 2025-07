San Pio arrestata infermiera per sottrazione di medicinali e presidi sanitari

Comunicato Stampa Nella giornata odierna, la Polizia di Stato di Benevento ha arrestato in flagranza di reato un'infermiera, gravemente indiziata del reato di peculato. L'operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile, che ha sorpreso la donna mentre si impossessava di

Pedopornografia, arrestata un’infermiera dell’ospedale Goretti di Latina - Una delicata indagine coordinata dalla Procura di Latina e condotta dalla polizia ha portato all’arresto nei giorni scorsi di una infermiera dell’ospedale Santa Maria Goretti e di altre due persone, un uomo e una donna.

Arrestata un’infermiera dell’ospedale di Latina: sul telefono immagini pedopornografiche - Oltre alla donna è stata arrestata una coppia, un uomo con il quale l'infermiera aveva una relazione, e sua moglie.

Latina, infermiera arrestata per pedopornografia: i colleghi avevano denunciato il suo cambiamento - Quella che all’inizio sembrava la storia di una donna in difficoltà , forse vittima di una relazione tossica, si è trasformata in un caso giudiziario gravissimo.

Nella giornata odierna, la Polizia di Stato di Benevento ha arrestato in flagranza di reato un'infermiera, gravemente indiziata del reato di peculato.

