Unitas Sciacca ancora un ingaggio | in arrivo l’attaccante armeno ex nazionale Gegam Kadimyan

L'attaccante armeno Gegam Kadimyan, 32 anni, approda in Sicilia per la sua prima esperienza nel calcio italiano portando con sé un bagaglio di esperienza, professionalità e grande voglia di mettersi in gioco. Attaccante duttile e tecnico, ha vestito la maglia della nazionale armena collezionando. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

