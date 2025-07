Cerca di recuperare i suoi occhiali da soli e si sporge sul parapetto | passeggero precipita dalla piscina a sfioro della nave da crociera – VIDEO

Era a bordo della Icon of the Seas, una nave da crociera Royal Caribbean, quando gli sono caduti gli occhiali. E per riprenderli, si è sporto dal parapetto di una piscina a sfioro: in un video diffuso su Instagram e diventato virale si vede l’uomo agitare il braccio destro mentre con la parte superiore del corpo si dondola oltre una balaustra in vetro. A un certo punto, però, va troppo avanti e si ritrova sbilanciato al punto da cadere. Gli altri ospiti urlano impauriti. È People ad aver contattato la compagnia: “Un ospite è accidentalmente caduto sulla canaletta della piscina mentre si sporgeva per recuperare i propri occhiali da sole. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

