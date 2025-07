Ricavi Brembo a 1,9 miliardi nel semestre conferma guidance

Brembo chiude i primi sei mesi dell'anno con ricavi a 1,9 miliardi di euro, in calo del 6,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. L'utile netto scende a 97,9 milioni, rispetto ai 156,3 milioni del primo semestre del 2024. Il margine operativo lordo ( Ebitda ) si attesta a 300,9 milioni, rispetto ai 351,4 milioni del primo semestre dell'anno scorso. Il gruppo ha realizzato investimenti per 199,8 milioni, di cui 13,9 milioni per incrementi beni in leasing. In uno scenario ancora "caratterizzato da forti incertezze e volatilità ", Brembo prevede, a parità di cambi e includendo Öhlins, un fatturato in linea con l'anno precedente e un Ebitda margin superiore al 16%, ipotizzando un "contesto geopolitico più stabile nella seconda metà dell'anno". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

