Il cuore di New York è rimasto blindato per ore dopo la sparatoria in un elegante edificio di Park Avenue, tra la 51esima e la 52esima strada in cui sono rimaste uccise quattro persone, tra cui un poliziotto, oltre all’assalitore, che si è infine tolto la vita. Ad aprire il fuoco a sangue freddo Shane Tamura, 27 anni di Las Vegas. Eccolo mentre cammina alle sei e mezzo di sera con un fucile in mano verso un palazzo di Manhattan dove hanno sede la Nfl, la National football league, e alcune società finanziarie. La vista dell'arma ha immediatamente scatenato il panico. Non appena Tamura ha messo piede nella lobby, ha sparato contro più persone. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Sparatoria a New York, quattro morti oltre all'aggressore