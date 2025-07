Morto per un dollaro | trama cast e curiosità del film su Rete 4

Il cinema western continua a essere un genere apprezzato per le sue narrazioni intense e i paesaggi suggestivi. Recentemente, è stato trasmesso su Rete 4 il film “Morto per un dollaro”, un western drammatico del 2022 diretto da Walter Hill. Questo lavoro cinematografico si distingue per la sua ambientazione storica, la sceneggiatura accurata e un cast di rilievo. Di seguito, vengono analizzati gli aspetti principali di questa produzione, dalla regia alle location di ripresa, passando per la trama e il cast. regia, produzione e interpreti principali del film. Walter Hill, regista noto per capolavori come I guerrieri della notte e 48 ore, firma anche questa pellicola. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Morto per un dollaro: trama, cast e curiosità del film su Rete 4

In questa notizia si parla di: cast - morto - dollaro - trama

Morto per un Dollaro: L'anomala ballata western di Walter Hill; Per qualche dollaro in più: cast, trama e trailer; Morto per un Dollaro.

Morto per un dollaro: trama, cast, finale, dove è girato il film in onda su Rete 4 - Un cacciatore di taglie, una donna in fuga e un fuorilegge vendicativo: Morto per un dollaro è un film western diretto da Walter Hill. Come scrive maridacaterini.it

Dead for a Dollar, il film di Walter Hill stasera in tv: trama e cast - Il film è visibile anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity. Scrive today.it