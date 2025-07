Via del Mare partono i lavori | Otto mesi d’impegno per realizzare un sogno

LECCE – I lavori per la riqualificazione dello stadio Via Del Mare di Lecce sono pronti a partire e vedranno riconsegnare alla città salentina una struttura completata nel giro di trecento giorni: è questo l’obiettivo annunciato e riferito nella conferenza stampa, tenutasi all’interno. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Lavori lungo la superstrada Ferrara-Mare, notti di chiusure per tre svincoli: la mappa - Nell’ambito dei lavori Anas di ripristino e implementazione della segnaletica verticale, sono previste chiusure temporanee notturne di alcuni svincoli del Raccordo Autostradale ‘Ferrara-mare’.

Dopo 7 mesi di lavori, riapre il ponte di Porto Fuori: "Siamo di nuovo collegati con mare e città" - Dopo sette mesi di 'passione' riapre finalmente il ponte di Porto Fuori. Il cavalcavia di via Stradone che permette il superamento della statale 67 Classicana è stato infatti riaperto oggi al traffico.

Gli storici scalini coperti dal cemento, Lega e Scurria attaccano il Comune sui lavori alla Passeggiata a Mare - Non si placano le polemiche sulla scelta di sostituire gli storici scalini della Passeggiata a Mare per la realizzazione di una passerella.

“Tram del mare”, al via i lavori per il ripristino e la ... - Da lunedì 7 aprile partono i lavori per la valorizzazione e il ripristino della linea tranviaria nel tratto che si estende da Via Acton, galleria Vittoria, Piazza Vittoria, fino a Piazza ... Lo riporta napoli.repubblica.it