Germani Brescia si ricomincia | il calendario della stagione 2025 26

Con l'annuncio ufficiale del calendario della Serie A Unipol 202526, la Germani Brescia conosce finalmente il tracciato del suo prossimo cammino in campionato. Una stagione che promette scintille fin dalle prime battute e che vedrà la squadra di coach Matteo Cotelli impegnata in una marcia. 🔗 Leggi su Today.it

Cuore Germani, colpo da Shark: Brescia morde gara 1 al fotofinish. Gli highlights - Una vittoria pesante, conquistata con lucidità , determinazione e spirito di squadra. La Germani Brescia sbanca il PalaShark con il punteggio di 93-92, portandosi avanti 1-0 nella serie e lanciando un chiaro segnale: questa squadra non molla mai.

Storica Germani Brescia: Trapani ko, è finale scudetto. Gli highlights - Il sogno è diventato realtà : la Germani Brescia conquista per la prima volta nella sua storia l’accesso alle LBA Finals! Con una prestazione di grande cuore, talento e personalità , la squadra di coach Magro piega anche in Gara 3 la Trapani Shark per 92-86 e chiude con autorità la serie sul 3-0.

Germani Brescia apre i playoff 2025 con il fattore campo contro Trieste - La Germani Brescia apre i suoi playoff 2025 da protagonista assoluta: miglior stagione della storia del club, 22 vittorie in regular season, terzo posto e fattore campo al PalaLeonessa per una serie che, sulla carta, la vede favorita.

Il presidente a margine di un convegno in Confartigianato: «Nulla togliere ad Avella, ma abbiamo altri obiettivi. Il Rigamonti sarà pronto per la Coppa. Calendario? Tante partite pericolose»

