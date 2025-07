Roma discarica di mille metri quadrati a Monte Sacro | nei guai un imprenditore

Roma, 29 luglio 2025- Le attivitĂ investigative svolte dal Nucleo Ambiente e Decoro (N.A.D.)  della Polizia di Roma Capitale, impegnato in prima linea nei controlli sugli illeciti ambientali, hanno portato alla luce una sistematica attivitĂ illegale posta in essere da un imprenditore, cittadino italiano di 60 anni operante nel settore dei traslochi, quale autore di diversi reati legati alla raccolta, deposito, trasporto e gestione di rifiuti speciali, pericolosi e non, con realizzazione di una vasta discarica abusiva su un terreno di circa mille metri quadrati in zona Monte Sacro. Dopo i primi sopralluoghi, avvenuti nel mese di giugno, la costante azione di monitoraggio eseguita dagli agenti  ha permesso di accertate la reiterata attivitĂ illecita da parte del legale rappresentante della societĂ di traslochi e titolare dell’area, dove è stato rinvenuto un ingente quantitativo di rifiuti di diversa natura, tra cui pneumatici, frigoriferi ed elettrodomestici fuori uso, mobili e parti di arredo dismessi, calcinacci, resti di impianti idraulici, rottami metallici e vari rifiuti ingombranti, disseminati abusivamente a cielo aperto in assenza delle previste precauzioni ambientali e delle autorizzazioni obbligatorie, con annessi rischi di contaminazione del suolo sottostante. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

