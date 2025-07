Monaco-Torino dove vedere l' amichevole in diretta tv e streaming

Il Torino di Baroni inizia a fare davvero sul serio. Mercoledì 30 luglio e giovedì 31 è in programma una doppia amichevole con il Monaco, club francese che la prossima stagione giocherĂ la Champions League. Tra i biancorossi ci sarĂ anche Paul Pogba a caccia di rilancio dopo la squalifica per. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: monaco - torino - amichevole - vedere

FootMercato: Monaco su Milinkovi? Savi?, contatti col Torino - Come riportato da footmercato.com il futuro di Vanja Milinkovi? Savi? al Torino è tutt’altro che certo.

Torino: doppia amichevole con il Monaco, dove vederla in tv https://cuoretoro.it/news/153663999494/torino-doppia-amichevole-con-il-monaco-dove-vederla-in-tv… Vai su X

#Torino, annunciata una doppia amichevole col #Monaco: date e dove vederla in TV Dopo il ritiro di Prato allo Stelvio, i granata giocheranno contro la formazione monegasca che milita anche in Champions League #ToroNews #TorinoFC #Toro Nei co Vai su Facebook

Monaco-Torino dove vederla: DAZN, Sky, Facebook o YouTube? Canale tv, diretta streaming e formazioni dell'amichevole; Monaco-Torino, dove vedere l'amichevole in diretta tv e streaming; Doppia amichevole contro il Monaco.

Monaco-Torino: entrambe le amichevoli in diretta TV - Torino di mercoledì 30 e giovedì 31 luglio 2025 in diretta TV e streaming ... Si legge su toro.it

Monaco-Torino dove vederla: DAZN, Sky, Facebook o YouTube? Canale tv, diretta streaming e formazioni dell'amichevole - Doppia prestigiosa amichevole internazionale per il Torino che sfida due volte in due giorni il Monaco: dove vedere le partite dei granata in tv e streaming. Come scrive msn.com