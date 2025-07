Chiudere Ilva? Riondino è un polemista che non dà soluzioni, dice Calenda.

"È semplicemente un polemista che non spiega qual è la soluzione". Rispondendo al Foglio, Carlo Calenda commenta le parole dell'attore Michele Riondino, che questa mattina in un'intervista al Corriere del Mezzogiorno ha chiamato in causa il leader di Azione a proposito dell' ex Ilva di Taranto. Parlando dell'accordo per la decarbonizzazione dell'acciaieria, l'attore ha detto di non aver "fiducia in alcun governo e in nessun partito". "Capiterà che domani – ha detto Riondino – quando questi accordi non verranno rispettati, noi ci lamenteremo col presidente del Consiglio di turno che dirà che la presidente Meloni ha fatto accordi sbagliati e ha calpestato la democrazia promettendo cose impossibili". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

