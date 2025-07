Non abbassa la musica in treno aggredisce i carabinieri e sferra calcio sulla loro auto

CASARANO – Alterato, forse dopo aver bevuto alcool, ascolta musica a tutto volume sul convoglio delle Ferrovie Sud Est. Il capotreno lo invita a fare meno rumore, viste anche le lamentele di altri passeggeri, e lui, per tutta risposta, inizia ad agitarsi e a formulare minacce.È cominciata così ed. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

