Danilo conteso da Napoli e Milan, ma i rossoneri possono giocarsi la carta Tomori con la Juve

è in uscita dallantus e in Serie A è lotta a due per averlo: da una parte, c’è ilche vorrebbe rafforzare il proprio reparto difensivo con un calciatore d’esperienza e che conosce il campionato italiano; dall’altra, il, che ha un asso nella manica per convincere i bianconeri, ovvero.Ilpotrebbe convincere lantus pergrazie aSecondo quanto riportato da Sportmediaset:Il difensore brasiliano, in scadenza a giugno e fuori dai programmi di Thiago Motta, piace ad Antonio Conte per l’esperienza che può portare alla retroguardia azzurra, qualità che non disdegnerebbero pure ichegiocare unain più con la: Fikayo. L’inglese è nella lista degli obiettivi dei bianconeri per il mercato di gennaio. Ora si attendono le valutazioni di Conceiçao sul giocatore.