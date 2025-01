Digital-news.it - Concerti di Venezia e Vienna, Capodanno 2025 in musica sulla Rai

Leggi su Digital-news.it

La bacchetta di Daniel Harding, le voci di Mariangela Sicilia e Francesco Demuro e la danza dell’Aterballetto: sono questi i protagonisti del Concerto didal Teatro La Fenice di, in onda mercoledì 1° gennaio alle 12.20 su Rai 1 e alle 17.30 su Rai 5. Nel programma arie e duetti interpretati dai solisti Mariangela Sicilia e Francesco Demuro con interventi di danza affidati alla compagnia Aterballetto, su coreografie di Marcos Morau. Regia tv di Fabrizio Guttuso Alaimo.Subito dopo, come tradizione consolidata, il Concerto didacon i Wiener Philharmoniker è un appuntamento imprescindibile per milioni di persone nel mondo. L’Orchestra Filarmonica di, in qualità di ambasciatrice della cultura nel mondo, suonerà intramontabili brani della tradizione classica per trasmettere a tutti i popoli il proprio personale augurio di buon anno, unito a messaggi di pace, fratellanza e amicizia.