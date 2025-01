Capodanno ventenne colpito da un proiettile all’addome 65 feriti a Napoli e provincia

Leggi su Dayitalianews.com

Il bilancio dei festeggiamenti di: due adulti sono stati raggiunti da proiettili vaganti, ma non sono gravi. 900, in tutto, gli interventi dei vigili del fuoco in ItaliaUn ragazzo di 20 anni è stato raggiunto da un colpo di arma da fuocomentre impazzavano i festeggiamenti per il 2025.Il 20enne è ora ricoverato nel reparto di Rianimazione al Policlinico di Bari dopo essere stato operato d’urgenza. Un altro uomo invece ha riportato un trauma a un occhio a causa dello scoppio di un bengala. Il personale del 118 ha assistito diverse persone, tra cui alcuni minori, sia per lievi traumi legati all’esplosione di petardi sia per abuso di alcol.65 le persone ferite a: c’è anche un bimbo di 2 anniSono complessivamente, al momento, 65 le persone rimaste ferite la scora notte per i botti tra