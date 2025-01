Anteprima24.it - Capodanno: nove le persone medicate in ospedali del Casertano

Tempo di lettura: 2 minutiSonolerimaste ferite nella notte durante i festeggiamenti con i botti perche si sono recati indelper farsi curare (uno a Caserta, tre ad Aversa e cinque al Pineta Grande Hospital di Castel Volturno); tre quelli provenienti da comuni del, gli altri provenivano da centri dell’hinterland napoletano come Sant’Antimo e Giugliano in Campania.Tutti hanno riportato ferite lievi tranne uno, proveniente proprio dal napoletano, che ha avuto l’amputazione di alcune dita, è che è andato all’ospedale di Aversa per poi essere trasferito al Cto di Napoli. Anche altre duesi sono recate al Moscati di Aversa per ferite al braccio.All’ospedale di Caserta è arrivato un uomo di Casagiove che ha avuto 15 giorni di prognosi per trauma facciale, mentre in cinque sono andati alla Pineta Grande di Castel Volturno per traumi agli arti.