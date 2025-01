Pianetamilan.it - Amarcord Milan – Galliani: “Allegri si lamentava con me di Ronaldinho”

L'ex amministratore delegato delAdriano, ora al Monza, nella sua autobiografia ha raccontato un aneddoto sul rapporto tra Massimiliano. Il brasiliano arrivò in rossonero nell'estate del 2008 e segnò il suo primo gol con la maglia del Diavolo in un Derby della Madonnina e lasciòo nel gennaio del 2011 per tornare in patria, precisamente al Flamengo. Ecco cos'ha raccontato, così come riportato da 'Che fatica la vita da bomber': "Quasi ogni giorno,mi chiamava per lamentarsi chearrivava tardi agli allenamenti, la sera andava nei locali. Un giorno, però, mi telefona ancor più imbufalito del solito e disse 'Basta! Ho perso la pazienza! Dobbiamo venderlo assolutamente! Stamattina è arrivato puntuale!' Non capendo, gli dico 'Max, per una volta che arriva puntale, lo vuoi cacciare?'.