Acquolina – Roma

Via del Vantaggio, 14 – 00186Telefono: 06/3201590Sito Internet: www.ristorante.itTipologia: ricercata / principalmente pescePrezzi: menù degustazione: 220/240€Chiusura: Domenica, Lunedì e Martedì. A pranzoOFFERTAIn un centro città non privo di trappole “acchiappaturisti”, per fortuna ci sono anche oasi di pace e di gusto che consentono di mangiare e bere bene.è tra questi. Capitanato dal bravo Daniele Lippi, il ristorante è ubicato all’interno del The FirstArte, un albergo molto bello in Via del Vantaggio, a due passi da Piazza del Popolo, che ha anche una terrazza da cui godere una bella vista sulla Capitale. Il ristorante si trova al piano terra e vi si accede passando attraverso un piacevole salottino che è frutto di una recente ristrutturazione degli spazi.