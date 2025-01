Oasport.it - A che ora Arnaldi-Opelka, ATP Brisbane 2025: dove vederla in tv, ordine di gioco, streaming

Domani, giovedì 2 gennaio, Matteosarà nuovamente in campo per affrontare gli ottavi di finale dell’ATP250 di Bribane (Australia). Sul campo n.1 il ligure sarà opposto all’americano Reillye si prospetta una sfida complicata contro l’altissimo tennista statunitense. Si prospetta un confronto difficile soprattutto dal punto di vista mentale., infatti, è il classico Big Server, ovvero un tennista in grado di esprimere un’altissima performance alla battuta. Un servizio molto difficile da gestire e anche da leggere che sovente non ti consente di fare nulla. Pertanto,dovrà essere bravo a sfruttare ogni minima incertezza nei turni alla battuta del rivale, ovviamente avendo massima concentrazione nei propri.Non ci sono precedenti tra i due e questo va ad arricchire di ulteriore interesse questo match.