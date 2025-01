Lanazione.it - 1 gennaio, il tuffo di Capodanno: le origini di questa tradizione

Firenze, 12025 – Il tradizionalediè oramai divenuto un must, in Toscana (da Livorno a Viareggio) come nel resto d’Italia e nel mondo, dall’Australia all’America. Per molti è da anni un appuntamento irrinunciabile, per altri una prima volta con qualche dubbio ma anche tanto entusiasmo. Tra i "temerari" non solo abitanti del posto, ma anche turisti che da Riccione alla Sicilia si lanciano nel rito collettivo che ormai si ripete da tanti anni. foto umicini La mattina dia Firenze viene effettuato l’immancabilein Arno. Un rito benaugurante per l’anno appena iniziato a cui il Governatore toscano Eugenio Giani, ormai da anni, non rinuncia, sfidando il freddo pungente e le acque gelide e tuffandosi nel fiume dalla banchina dei Canottieri sotto agli Uffizi, di fonte a Ponte Vecchio.