WWE: Pare da scartare l'idea di un match tra Cena e Logan Paul al primo Raw su Netflix

Manca ormai poco all’inizio del Farewell Tour di John. Il 2025 sarà il suo ultimo anno da wrestler attivo ed il leader della C-Nation sarà presente ai principali eventi dell’anno e non solo.appuntamento l’episodio di Raw del 6 gennaio che segnerà il debutto dello show rosso su. Nelle ultime settimane si è parlato dicome possibile avversario del 16 volte campione del mondo. Ecco le ultime.non dovrebbe lottare a RawDurante una recente sessione di Q&A, WrestleVotes ha fornito aggiornamenti sullo status di Johnin vista del debutto di Raw sue in particolare sulla possibilità di untra lui e. Secondo quanto evidenziato i due non si affronteranno lunedì prossimo; untra i due resta nelle idee della WWE e se si farà questosarà pubblicizzato a dovere.