Ilgiorno.it - Un successo per le piste da pattinaggio

Leggi su Ilgiorno.it

Giorni di festa con i pattini. Stanno riscuotendo grandeledidi Bollate e Novate, frequentate da bambini, adulti e famiglie. Per quanto riguarda Bollate è tornata immancabile come ogni anno, in piazza Aldo Moro e quest’anno ancora per più giorni, fino al 12 gennaio. La pista resterà aperta, salvo avverse condizioni meteo, tutti i giorni, festivi compresi, con i seguenti orari: fino al 9 gennaio, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 20. Dal 9 al 12 gennaio 2025, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19. Sabato, domenica e festivi, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 20. Ingresso omaggio per i gruppi scolastici, previa prenotazione, dalle 10 alle 14 con la presenza di un proprio insegnante di educazione fisica. Per quanto riguarda Novate, negli ultimi anni la pista è stata itinerante e ora è posizionata al Circolo Sempre Avanti in via Bertola.