Tutto esaurito grazie alla neve. Migliaia sulle piste, presenze record

Amiata (Grosseto), 31 dicembre 2024 – Sarà stato complice il bel tempo. Sarà perché dopo la passata stagione con scarsità di, la voglia di “bianco” era tanta ma nel weekend appena trascorso l’Amiata è stata molto gettonata. La Isa Impianti che gestisce gli impianti di risalita nel versante grossetano parla didi visitatori. “DVetta scendendo ai quattro poli del Cantore, Marsigliana, Contessa e Macinaie l’affluenza è stata superiore alle aspettative – spiegano dIsa Impianti - Aspettiamo le stime e conferme delle autorità e servizio d’ordine per poter dire che siamo arrivati a 15mila”. Festività con lasull’Amiata. Prime discese sugli sci in montagnasold out, ristoranti, bar, noleggi, parcheggi e maestri di sci. “Sole,, impianti aperti, se pur parzialmente, hanno trasformato questa weekend – proseguono dIsa - a cavallo tra i giorni di festa dal Natale al Capodanno, in una giornata meravigliosa”.