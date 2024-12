Thesocialpost.it - Tennis United Cup: l’Italia a Sidney stende la Francia

La squadra italiana diha conquistato i quarti di finale dellaCup con una vittoria schiacciante per 3-0 contro la. Sulla superficie veloce della “Ken Rosewall Arena” a Sydney,ha chiuso il Gruppo D al primo posto, confermando il proprio stato di forma eccellente.Le vittorie di Cobolli, Paolini ed Errani-VavassoriIl primo punto per gli azzurri è arrivato grazie a Flavio Cobolli, che ha regalato una prestazione incredibile contro Ugo Humbert (n. 14 Atp). Ilta romano, n. 32 ATP, ha annullato un match-point nel secondo set prima di completare una straordinaria rimonta, imponendosi 3-6 7-6(8) 6-2 sul n.14 ATP.A seguire, Jasmine Paolini ha messo in cassaforte la qualificazione. La n. 4 Wta, senza alcuna pressione, ha dominato Chloe Paquet (n. 123) con un secco 6-0 6-2, dimostrando la sua superiorità e portandoai quarti con una giornata che si è rivelata perfetta.