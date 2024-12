Tennis | Bronzetti sconfitta al debutto a Auckland Passaro fuori al primo turno a Hong Kong

Leggi su Sportface.it

La giornata di martedì 31 dicembre è stata agrodolce per quanto riguarda ilitaliano. Da un lato sono arrivate la vittoria in United Cup, con tanto di accesso ai quarti di finale, e quella di Matteo Arnaldi a Brisbane; dall’altro, invece, non sono mancate un paio di sconfitte. Lucianon è riuscita a superare ilnel Wta 250 di, così come Francescoè uscito di scena all’esordio in main draw a.Keys b.6-4 6-4Non è riuscita l’impresa allata azzurra, molto sfortunata nel sorteggio dato che ha pescato la testa di serie numero uno. Lucia ha comunque disputato un ottimo match, dando del filo da torcere alla rivale e tenendola in campo per un’ora e mezza. A dirla tutta non mancano i rimpianti perché entrambi i set sono stati decisi dal break arrivato nel decimo gioco.