Fanpage.it - Squid Game 2 sembra il Grande Fratello: poco gioco, molto drama e troppa retorica

Dai debiti didi una madre e suo figlio, alla storia strappalacrime di una donna trans che ha bisogno di soldi per la transizione:una lunga puntata dele, se vi aspettavate i giochi sanguinosi, fareste meglio a fare rewatch della prima stagione. Tutto è messo all'angolo in virtù di un messaggio: la critica alle disuguaglianze sociali e al consumismo, che spinge i partecipanti a scelte estreme e immorali. Peccato che in pochi la attendessero per questo.