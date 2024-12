Isaechia.it - Sanremo 2025, tra le co-conduttrici che affiancheranno Carlo Conti anche Giulia De Lellis e una famosa attrice? I retroscena

Manca sempre meno all’inizio della settantacinquesima edizione di, in onda su Rai1, Radio2 e RaiPlay dall’11 al 15 febbraio. Alla conduzione tornerà(al timone delle edizioni 2015/2016/2017), che ricopriràil ruolo di direttore artistico.In attesa del debutto della nuova edizione della kermesse musicale, il conduttore ha già diffuso i nomi dei trenta artisti in gara. I Big disaranno: Achille Lauro, Bresh, Brunori Sas, Clara, ComaCose, Elodie. Emis Killa, Fedez, Francesca Michielin, Francesco Gabbani. E ancora: Gaia, Giorgia, Irama, Joan Thiele, Lucio Corsi, Marcella Bella, Massimo Ranieri. Modà, Noemi, Olly, Rkomi, Rocco Hunt, Rose Villain, Sarah Toscano, Serena Brancale. Shablo con Guè, Joshua e Tormento, Simone Cristicchi, The Kolors, Tony Effe e Willie Peyote.