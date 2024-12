Ilgiorno.it - Quindici nuovi agenti in via Sauro. Il saluto del questore agli allievi

SONDRIOPercolleghi trasferiti in altra sede, altrettanti sono gliin prova della Polizia di Stato che dallo scorso 17 dicembre sono stati assegnati in provincia di Sondrio. Hanno un’età che va dai 19 ai 27 anni e sono vincitori di concorso dopo aver frequentato il 227° corso di formazione perdella Polizia di Stato della durata di 6 mesi presso la Scuoladi Alessandria, di Trieste, di Brescia, di Campobasso, di Caserta, di Piacenza, la Scuola Ispettori di Nettuno e la Scuola Controllo del Territorio di Pescara. Fino al prossimo 6 aprile i giovaniin prova saranno impegnati nella fase di tirocinio in diversi uffici della Questura, dove avranno la possibilità di mettere in pratica quanto già appreso durante il corso di formazione e al termine del periodo di "apprendistato" saranno assegnati principalmenteuffici investigativi e all’ufficio immigrazione.