Ilrestodelcarlino.it - Piccolo mondo antico. Cinquant’anni senza il professor Bovini, studioso del passato

fa, il 1 gennaio 1975, moriva a Montalcino, sua città natale, all’età di 60 anni, ilGiuseppee Ravenna, come scrisse Friedrich Wilhelm Deichmann, pianse la perdita di un uomo che aveva dato nuovi impulsi agli studi delle antichità ravennati e alla vita culturale della città. Giunto a Ravenna nel 1950 come Ispettore presso la Soprintendenza ai Monumenti della Romagna, gli fu affidata la direzione del Museo Nazionale con il compito di riordinarlo e di dare una nuova sistemazione ai chiostri di San Vitale. Ben prestopolarizzò le sue attenzioni sui nostri mosaici promuovendo iniziative di grande livello volte a diffonderne la conoscenza attraverso mostre itineranti non certo con finalità turistiche ma per fare uscire Ravenna da una dimensione provinciale e restituirle la sua antica dignità di capitale imperiale.