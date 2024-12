Ilfattoquotidiano.it - Per 25mila ultraottantenni indigenti e con bisogni assistenziali gravissimi arriva un aumento dell’assegno di accompagnamento

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dal 2 gennaio l’Inps erogherà in via sperimentale per due anni una nuova “prestazione universale” annunciata lo scorso gennaio dalla premier Giorgia Meloni nell’ambito dell’attesa riforma dell’assistenza agli anziani inserita nel Pnrr. Si tratta in realtà di un aiuto che di universale ha ben poco. Infatti spetta solo aglinon autosufficienti in condizioni di indigenza (serve un Isee sotto i 6mila euro) ed è subordinata a un bisogno assistenziale “gravissimo”: con quei parametri, andrà a non più dipersone in tutta Italia, a fronte di una platea di 14 milioni di anziani e quasi 4 milioni di non autosufficienti.In concreto si tratta di undi 850 eurodi, che porterà la cifra da 530 a 1380 euro al mese. Attenzione: la cifra aggiuntiva, battezzata “assegno di assistenza”, non si sommerà agli assegni di cura già previsti da varie Regioni.