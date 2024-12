Lanazione.it - Pedinamenti, molestie, minacce e insulti alla ex, arrestato per atti persecutori

Arezzo, 31 dicembre 2024 – Nella serata di venerdì, gli operatori di Polizia della Squadra Volanti hannoper il reato di "" un cittadino italiano di 39 anni, con precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio nonché violazioni amministrative in tema di sostanze stupefacenti. L'uomo, terminata la storia d’amore con la ex convivente, non aveva mai accettato la fine del rapporto e, soprattutto, che la ex compagna, anche lei cittadina italiana, avviasse nuove relazioni sentimentali. La persecuzione nei confronti della donna aveva avuto una escalation nelle ultime settimane: decine di telefonate e sms coned, tanto che la vittima era stata costretta a cambiare numero di telefono del quale, non si sa come, il molestatore era comunque venuto a conoscenza, appostamenti presso l'abitazione,nei confronti di amici e familiari.