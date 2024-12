Napolipicchia e sequestra ex | arrestato

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.01 Una ragazza di 22 anni è stata picchiata eta dal suo ex compagno, che l'ha costretta a trascorrere una notte con lui in una stanza di hotel.E' avvenuto a Qualiano (NA) il giorno di Natale. Lei aveva accettato di vederlo in un parco: lui l'ha presa a schiaffi, pugni e morsi, filmandola col telefono. Poi l'ha trascinata nell'hotel Il giorno dopo la 22enne ha raccontato tutto ai familiari e,dopo le cure in ospedale per una frattura al naso e contusioni,ha denunciato ai Cc. Lui,per lei dispositivo Mobile Angel.