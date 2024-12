Pianetamilan.it - Milanisti in prestito: ecco i numeri di Pellegrino all’Independiente

Leggi su Pianetamilan.it

Tra i tanti giocatori del Milan inin giro per il mondo c'è anche Marco, attualmente all'Independiente, di cui riportiamo iin stagione. Carattere particolare quello del centrale argentino, che nel corso degli ultimi mesi si è reso protagonista di un episodio tutt'altro che piacevole. Il quale per altro fa seguito a quel famoso intoppo burocratico per cui non poteva essere ingaggiato dalla società albiceleste. Ma com'è stato il suo rendimento fino a questo momento con 'Los Diablos Rojos'? Dopo aver atteso qualche settimana per essere tesserato indall'Independiente, Marcoha cominciato a trovare il campo con una certa continuità. Poi l'episodio spiacevole: pizzicato a bordo di uno yacht con un ex concorrente del Grande Fratello è stato di fatto squalificato dal club e messo fuori rosa.