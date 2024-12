Ilgiorno.it - Lombardia, tempi lunghi di ricovero dal pronto soccorso: scattano le “multe”. Cosa cambia

Milano – Una “penalità” fino al 10% del forfait per gli ospedali che non fanno abbastanza per ridurre il “boarding”, cioè il tempo - ore, a volte giorni - che un paziente per il quale è già stato deciso ildeve trascorrere in emergenza-urgenza, magari su una barella, prima che si liberi un letto in reparto. E poi una remunerazione premiale delle prestazioni erogate “extra“ per le strutture private accreditate che raggiungano soglie minime di garanzia prestabilite dalle Ats per quelle “critiche”, con lunghe liste d’attesa. Nelle “regole” per il servizio sanitario lombardo nel 2025 approvate ieri in Regione, l’assessorato al Welfare ha infilato un paio di “grimaldelli” per provare a orientare il larghissimo spazio di manovra concesso dal modello formigoniano ai privati che alla sanità pubblica forniscono il 40% delle prestazioni ospedaliere in valore, quantunque il pagatore pubblico possa indicar loro quali erogare solo per il 10% del budget loro assegnato.