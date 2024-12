Quotidiano.net - Le fiction che iniziano nel 2025 su Rai e Mediaset

Leggi su Quotidiano.net

Ilsi annuncia un anno ricco disia per quanto riguarda la Rai che. Sono numerosi, infatti, i titoli che saranno trasmessi a partire da gennaio, tra novità e nuove stagioni di produzioni già amatissime dal pubblico tv. A seguire una guida con le serie che potremo vedere nel corso dei prossimi mesi dell’anno. Lein onda sulla Rai nelNel mese di gennaio andrà in onda la miniserie “Leopardi – Il poeta dell’Infinito” con Leonardo Maltese, Cristiano Caccamo e Giusy Buscemi, incentrata sulla vita e sulla poetica di Giacomo Leopardi con la sua quotidianità divisa tra Recanati e Napoli. Sempre in arrivo nelle prime settimane la produzione internazionale “Il Conte di Montecristo” con protagonista Sam Claflin e tratto dal romanzo omonimo di Alexandre Dumas. Tra le novità dei prossimi mesi vi segnaliamo anche “La farfalla impazzita” sull’eccidio delle Fosse Ardeatine con Elena Sofia Ricci e due biografie attese, “Champagne”, dedicata alla vita del cantautore Peppino Di Capri, e “Miss Fallaci”, che racconta gli esordi della famosa giornalista Oriana Fallaci (a vestire i suoi panni sarà Miriam Leone).