Gamberorosso.it - La regina delle ostriche è color avorio (anche se d'inverno può diventare verde). Alla scoperta di un mollusco per veri intenditori

Abbiamo visto come comprare e riconoscere le, ma nel farci raccontare i segreti del mestiere da un esperto del settore, Corrado Tenace, siamo incappati in alcuneche lo stesso Tenace ha definito come incredibilmente affascinanti. Sono le Pousses en Claires. Il nome che si potrebbe tradurre con "spinte nelle claire", i bacini argillosi di affinamento dai quali gli antichi romani estraevano il sale, e dove oggi lesono lasciate a ingrassare. Vogliamo raccontarvela.Dconchiglia al fruttoFacciamo un passo indietro, nella produzione: lecominciano il loro viaggio in acque profonde dove rimangonopiù di 3 anni per forgiare la madreperla. Più vengono posizionate in profondità, più crescono lentamente e con la forma migliore, più adatta a custodire un frutto di pregio, questo perché le condizioni di luce e temperatura dell'acqua incidono sul metabolismo, velocizzando la costruzione della conchiglia con una forma meno precisa.