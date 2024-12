Ilgiorno.it - Il rione contro l’assalto del traffico: "Viale Papa Giovanni non va sfondato"

Leggi su Ilgiorno.it

Il gruppo d’opposizione “Codogno insieme 2.0“, rappresentato dalla consigliera ed ex assessore Rosanna Montani, analizza "luci e ombre" del progetto dello sfondamento diXXIII al Villaggio San Biagio "in parte condivisibile, ma non necessario, si sprecherebbero soldi pubblici!". La minoranza lo ha studiato con i tecnici e valutando la planimetria. Ed ora auspica "che l’assemblea pubblica richiesta da tempo dal Comitato venga convocata entro la fine di gennaio, come annunciato dal sindaco Francesco Passerini, in Consiglio a dicembre". Il progetto, da 5 milioni di euro con cui il Comune ha partecipato al bando regionale “Multimodale urbano”, prevede anche la creazione di un’autostazione per i bus tra l’attuale rotonda di via Mochi e la ferrovia, con attorno una velostazione, bike sharing e infopoint.