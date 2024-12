Quotidiano.net - Il lavoro uccide ancora. Le vite al ribasso di chi produce per noi

Prunetti* C’è un brano del ciclo de L’amica geniale di Elena Ferrante che mi ha colpito con forza. È il passo in cui Pasquale, l’amico proletario di Elena, si ritrova nella casa borghese di Elena Greco e Pietro Airota, nel centro storico di Firenze, nei pressi di Piazza della Santissima Annunziata. Nell’adattamento televisivo il passo è resopiù drammatico dall’uso del dialetto napoletano. Pasquale prende le mani da studioso di latino di Pietro e le struscia contro le sue. Poi – cito a memoria - gli dice: "Senti queste mani così inguaiate, professore? Se queste mani non fossero così, non potrebbe esistere neanche una sedia. Un’automobile, un palazzo. Neanche tu. Se noi lavoratori finissimo all’improvviso di faticare, si fermerebbe tutto, il cielo cadrebbe a terra e le piante si riprenderebbero la città.