Tvplay.it - Il grave infortunio ha cambiato tutto: tifosi del Milan preoccupati

Leggi su Tvplay.it

Ilcambiain vista del mercato. Ideltemono un remake di quanto avvenuto in estateUn fine d’anno davvero movimentata per il. E’ successoin poche ore. Le avvisaglie di un esonero di Paulo Fonseca si erano percepite già prima del match contro la Roma e si sono concretizzate subito dopo. Un addio mesto quello del tecnico portoghese, sostituito da Sergio Conceicao che ha già diretto i suoi primi allenamenti aello.Ilhadel– TvPlay.it (Foto LaPresse)Sarà l’ex Porto a guidare i rossoneri nell’imminente semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus, in programma venerdì 3 gennaio. Quello di Riyad sarà il primo dei due confronti diretti trae Juve previsti nel primo mese dell’anno.