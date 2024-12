Amica.it - Idee per trecce contemporanee, alla Pippi Calzelunghe

Acconciature capelli da favola? L’inverno è la stagione ideale per rispolverare i grandi classici dell’infanzia. Racconti fatti di neve, regine dei ghiacci che finiscono per influenzare le tendenze beauty della stagione. Come le snowflakes nails. Quest’anno, però ci si prepara a un anno di incursioni favolistiche ancora più eccentriche. La prima? Quella che porta a crearesimili a quelle iconiche indossate da. Acconciature intrecciate, che hanno sfilato per la collezione primavera estate 2025 di Cecilie Bahnsen. Impossibile non restarne affascinate, soprattutto se si è amatofollia la bambina svedese, intelligente, irriverente e indipendente, nata dpenna e dfantasia di Astrid Lindgren.