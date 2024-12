Lanazione.it - I banchi dalle uova d’oro. Debutto da 10 e lode: "Affari con grandi numeri"

di Serena ConvertinoAREZZOSono giorni di bilancio quelli tra la chiusura dei mercatini e l’inizio del nuovo anno. Alcuni, sono già pronti a partenze del tutto nuove, come quella del Billis Drive, la ncreatura dell’imprenditore della ristorazione Salvatore Billi. Il 6 gennaio, il taglio del nastro del punto vendita di via Fiorentina, che punta a una clientela giovane e a un formato "fast", ma di qualità. "Assumeremo tra i 15 e i 20 dipendenti: puntiamo sui giovani con un’offerta lavorativa che gli permetta di riscoprire il mondo della ristorazione sotto una luce positiva" continua Billi. Nuovi inizi e bilanci di fine anno. Le ultime settimane sono state un trionfo di arrivi un po’ per tutti. Billi registra un 25% in più per la stagione natalizia della sua prima creatura, il Billis di via Romana, e un ottimo inizio con il banco di street food che per la prima volta ha portato gli hamburger all’ombra della ruota panoramica del Prato.