Frosinone | Dino Padovani nuovo comandante della Polizia locale

Primo giorno di servizio per ildi. Presenti, nella sede di piazzale Europa, il Sindaco di, Riccardo Mastrangeli, il consigliere Sergio Crescenzi e il personale del corpo.“Il corpo diè uno dei pilastrivita sociale, amministrativa esicurezzacittà – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli –dà oggi il benvenuto in questo ruolo di grande responsabilità a, persona e professionista di grande preparazione e competenza. Le donne e gli uominisono quotidianamente a contatto con i cittadini nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, inerenti inoltre alla viabilità, al commercio, alla viabilità, alle politiche ambientali, per questa amministrazione particolarmente importanti.