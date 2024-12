Ilgiorno.it - È morto a 59 anni Paolo Benvegnù, cantautore milanese e chitarrista della band “Scisma”

Milano, 31 dicembre 2024 – Il mondo d ella musica italiana piange la scomparsa prematura dia 59appena compiuti. Il, fondatore” nel 1993 viveva da oltre vent’fra Firenze e l’Umbria, Perugia in particolare, dove risiedeva da. Un malore improvviso se l’è portato via, quando proprio ieri aveva rilasciato un’intervista. VincitoreTarga Tenco 2024 con “È inutile parlare d’amore” come “Migliore Album in assoluto” aveva appena pubblicato l’album “Piccoli fragilissimi film – reloaded” , una nuova versione del disco che aveva segnato il suo esordio da solista nel 2004 e che quest’anno aveva compiuto vent’. A comunicare la notizia del decesso è stata la famiglia, che lo ricorda come “compagno, padre,e musicista amato da chiunque abbia avuto la fortuna di incontrarlo sulla propria strada”.