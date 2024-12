Ilrestodelcarlino.it - Capodanno a Fano: sicurezza, parcheggi e programma. Le novità

(Pesaro e Urbino), martedì 31 dicembre 2024 - La città della Fortuna si prepara a salutare il 2024 e ad accogliere il nuovo anno con una serie di eventi che animeranno la città partendo da Piazza XX Settembre e la suggestiva zona del Pincio, che saranno i principali luoghi di ritrovo per i cittadini e i visitatori, con unricco di musica e divertimento.al centro dei festeggiamenti Per garantire unsicuro, il Comune diha adottato misure specifiche a seguito della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e laPubblica, svoltasi il 23 dicembre scorso presso la Prefettura. Tra le principali disposizioni, c’è l’Ordinanza n. 33 emanata dal sindaco Serfilippi proprio ieri. Ecco le principali disposizioni dell’ordinanza in vigore dalle ore 19:00 del 31 dicembre 2024 fino alle ore 05:00 del 1° gennaio 2025.