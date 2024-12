Oasport.it - Calendario nuoto di fondo 2025: tutte le date, il programma e gli eventi da seguire

Ci si prepara per una nuova stagione particolarmente intensa per ilin acque libere. Ilconserva intatto il suo fascino, nella capacità di interpretare al meglio le gare dal punto di vista tattico, anche se il travaso di atleti dalla piscina al mare sta dando sempre più un connotato in termini di prestazione pura. Tradotto: andar forte in vasca è sempre più importante per avere una buona base.Ne sono perfettamente consapevoli i tecnici della squadra italiana che, festeggiata la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi di Ginevra Taddeucci, ripartono per una nuova avventura. I Mondiali di Singapore saranno il focus dell’annata e Gregorio Paltrinieri sembra sempre più orientato nella specializzazione da “caimano”.Il carpigiano, vinte due fantastiche medaglie a Cinque Cerchi a Parigi negli 800 e nei 1500 stile libero, sente di poter dare ancora qualcosa nelin vista dei Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.