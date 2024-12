Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Colpo a centrocampo: Bondo del Monza è vicino

Ilinvernale è alle porta ed ilha messo nel mirino Warren, centrocampista francese del. I rossoneri hanno bisogno di rinforzi a, reparto colpito da infortuni. Oltre a ciò, mancano giocatori che possano far rifiatare Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders, i quali sono sempre in campo. Ieri, ilha cambiato allenatore, rimanendo sempre in Portogallo: esonerato Paulo Fonseca, ufficializzato l'ex Porto Sergio Conceicao. Quest'ultimo esordirà sulla panchina del Diavolo il 3 gennaio contro la Juventus in Supercoppa Italiana. Come riportato dal quotidiano La Repubblica, ilsi sta muovendo sule l'arrivo diin rossonero sembra essere più. Contro la Roma, è tornato in campo Ismael Bennacer, che da settembre è stato ai box a causa di un grave infortunio al polpaccio.