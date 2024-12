Lapresse.it - Bonus anziani 2025 requisiti, chi ne ha diritto

Ilprende il via a partire dal nuovo anno. Dal 2 gennaio l’Inps – in base all’art. 34 del decreto legislativo 29/2024 – provvederà ad erogare in via sperimentale una nuova prestazione denominata ‘Prestazione universale’, destinata agli ultraottantenni non autosufficienti e subordinata ad uno specifico bisogno assistenziale definito “gravissimo”. Il periodo di sperimentazione andrà dal primo gennaioal 31 dicembre 2026.Ecco i, chi ne ha.Il riconoscimento delcomporterà l’assorbimento dell’indennità di accompagnamento (legge n. 18 del 1980) e delle prestazioni fornite dagli Ats. La domanda potrà essere presentata telematicamente all’Inps a partire dal 2 gennaio, accedendo al portale dell’Istituto ‘inps.it’, sia personalmente con la propria identità digitale che tramite gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n.